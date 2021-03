Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wendet sich weiter gegen eine Corona-Testpflicht in Betrieben.

Angesichts eines teilweisen Organisationsversagens von politisch Handelnden auf Landes- und Bundesebene wirkten Äußerungen wie "auf die Sprünge zu helfen" unangemessen, heißt es in einer Mitteilung. Die BDA unterstrich hingegen das freiwillige Engagement der privaten Unternehmen. Einem Aufruf der Wirtschaftsverbände zu einer Ausweitung der Corona-Tests seien Firmen gefolgt, in denen mehr als die Hälfte aller Beschäftigen in Deutschland arbeitet.



Bundeskanzlerin Merkel hatte Bürger und Unternehmen wiederholt aufgerufen, verstärkt auf das Coronavirus zu testen. Die Wirtschaft hat sich dazu selbst verpflichtet. Bei einer zu geringen Beteiligung will die Bundesregierung Vorschriften erlassen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.