Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dulger, hat sich dafür ausgesprochen, die Corona-Wirtschaftshilfen spätestens bis Jahresende zu beenden.

Deutschland müsse zurück zur Normalität, sagte Dulger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Allerdings würden einige Branchen die Kurzarbeit noch brauchen, vielleicht auch über den Jahreswechsel hinaus. Die Kurzarbeit sei ein gutes Instrument, um den Arbeitsmarkt stabil zu halten, meinte Dulger. Was die konjunkturelle Lage angehe, sei Corona schon jetzt nicht mehr das größte Problem. Materialverknappung und logistische Probleme machten den Unternehmen mehr zu schaffen. Mit Blick auf den Winter warb Dulger dafür, sich Impfen zu lassen. Er lehnte es aber ab, wie in Italien nur noch Geimpfte in die Betriebe zu lassen.

