Der Arbeitgeberverband Pflege hat sich dagegen ausgesprochen, kurzfristig die Kontaktbeschränkungen der Bürger zu lockern.

Die große Welle der Infizierung stehe noch bevor, sagte Verbandssprecher Bauch im Deutschlandfunk. Die Lage in den Pflege- und Altenheimen sei schwierig und die Gefahr einer flächendeckenden Ansteckung groß. In den Einrichtungen fehle es an Schutzausrüstung, Desinfektionsmitteln und Personal. Er betonte, niemand habe damit rechnen können, dass man solch einen Bedarf an Material habe. Bauch, der auch Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes ist, nannte die Kontaktbeschränkungen eine belastende Situation für die Pflegebedürftigen, vor allem für Demenz-Erkrankte. In Ausnahmen müsse man aus humanitären Gründen eine Lösung finden. Den Vorschlag, besondere Risikogruppen unter Quarantäne zu stellen, damit das gesellschaftliche Leben wieder beginne, wies Bauch zurück. Große Teile der Bevölkerung würden sich mit dem Corona-Virus anstecken, auch die Bediensteten der ambulanten und stationäre Pflege seien davon nicht ausgenommen.