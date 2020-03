Wegen des sich rasch ausbreitenden Coronavirus hat die argentinische Regierung eine weitgehende Ausgangssperre verfügt.

Bis zum 31. März dürfen die Menschen ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, wie Präsident Fernandez nach einem Treffen mit Gouverneuren sagte. Erlaubt sind lediglich Besorgungen in nahegelegenen Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Für einige Berufsgruppen wie Ärzte, Pfleger und Polizisten gelten Ausnahmen.



In Chile verschob das Parlament das für April angesetzte Verfassungsreferendum wegen der Corona-Krise auf Oktober. Die Zustimmung von Präsident Pinera gilt als Formsache. Er hatte für 90 Tage den Katastrophenfall ausgerufen.



Brasilien schloss seine Grenzen zu acht Nachbarländern. Ausländer, die nicht ständig in Brasilien lebten, dürften nicht mehr einreisen, erklärte Präsident Bolsonaro.