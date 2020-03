In Argentinien hat die Regierung die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen verlängert.

Diese sollten mindestens bis Ostern beibehalten werden, teilte Präsident Fernandez nach einer Kabinettssitzung in der Hauptstadt Buenos Aires mit. Er sprach von einem Krieg gegen eine unsichtbare Armee. In Argentinien dürfen die Menschen landesweit ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen. Erlaubt sind lediglich Besorgungen in nahegelegenen Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Einige Berufsgruppen wie Ärzte, Pfleger oder Polizisten sind von den Maßnahmen ausgenommen.