Die Arztpraxen in Deutschland sollen Corona-Impfstoff künftig nach Bedarf bestellen können.

Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung mitteilte, wird das Bestellverfahren dafür ab Mitte Juli entsprechend umgestellt. Derzeit werden die Vakzine noch nach einem Verteilschlüssel ausgegeben, der sich am Bevölkerungsanteil des jeweiligen Bundeslandes orientiert. Diese Verteilung habe mitunter dazu geführt, dass Ärzte in manchen Gegenden weniger Dosen erhalten hätten als anderswo, erläuterte die Bundesvereinigung. Künftig wolle der Bund daher nach Bedarf verteilen. Dazu sollten Praxen künftig zwei Wochen im Voraus Bestellungen in Apotheken einreichen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 09.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 09.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.