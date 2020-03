Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hat nun auch die Regierung in Argentinien ein Konjunkturpaket angekündigt.

Sie will nach eigenen Angaben umgerechnet knapp zehn Milliarden Euro ausgeben. Wie in Buenos Aires bekanntgegeben wurde, umfasst das Paket Investitionen in die Infrastruktur, Steuererleichterungen für Unternehmen, eine Erhöhung des Kindergeldes und günstige Kredite. Argentinien steckt schon seit längerem in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise.



In Europa hatten gestern Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien Hilfsprogramme für die Wirtschaft angekündigt. Das mit Abstand größte Paket mit einem Umfang von rund 200 Milliarden Euro plant die Regierung in Madrid.