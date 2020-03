Auch Berlin nimmt - ebenso wie andere Bundesländer - in den kommenden Tagen schwer kranke Corona-Patienten aus Italien auf.

Fünf Menschen sollen in der Charité intensivmedizinisch betreut werden, wie die Senatskanzlei mitteilte. Wann sie in der Hauptstadt eintreffen, ist noch nicht klar. Die Beschäftigten der Charité forderten in einem offenen Brief an die Klinikleitung, den Regierenden Bürgermeister Müller und Gesundheitssenatorin Kalayci mehr Schutzausrüstung wie Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel.



Italien ist in Europa am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen. Bislang starben nach Angaben des Zivilschutzes in Rom mehr als 7.500 Menschen; es gibt fast 74.400 bestätigte Infektionen.