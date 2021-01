Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca kann ab sofort in der Europäischen Union eingesetzt werden.

Nach der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA erteilte auch die EU-Kommission die Zulassung, wie Kommissionspräsidentin von der Leyen mitteilte. Die EMA ließ den Impfstoff für Erwachsene ohne Altersbeschränkung zu. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission allerdings die Vergabe nur an Erwachsene unter 65. Hintergrund ist, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des Mittels bei älteren Menschen gibt.



Im Streit über die Liefermengen kündigte Astrazeneca-Chef Soriot an, in den nächsten Tagen die erste Charge mit den ersten Millionen Dosen an die EU zu liefern. Bis Ende März sollen es 31 Millionen sein. Die EU ist verärgert, weil der Impfstoff erst später geliefert werden soll als zugesagt. Insgesamt waren 400 Millionen Impfdosen geordert worden.

