Der Einsatz von Luftfiltern in Klassenräumen zum Schutz vor dem Coronavirus geht weiterhin nur schleppend voran.

Wie der MDR-Hörfunk nach eigenen Recherchen berichtete, sind in Sachsen-Anhalt auch nach den Herbstferien kaum Klassenräume damit ausgestattet. In Halle (Saale) etwa sei das erst in zweien der Fall. Auch der Bayerische Rundfunk hatte jüngst berichtet, nur jedes dritte Klassenzimmer verfüge über Luftreiniger. Ähnlich ist die Lage in Nordrhein-Westfalen nach Angaben der dortigen Landesregierung.



Wie es heißt, sind die Gründe unterschiedlich. Teilweise werde auf zu rigide Förderbestimmungen und damit auf Finanzierungsprobleme für die Kommunen verwiesen, teilweise auf einen unzureichenden Mittelabruf. Zudem erklärten Verantwortliche, der Nutzen sei wissenschaftlich umstritten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Verband Bildung und Erziehung drängen seit längerem auf den flächendeckenden Einsatz von Luftfiltern an Schulen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.