Ähnlich wie beim Impfstoff von AstraZeneca soll nun auch das Vakzin von Johnson & Johnson in der Regel bei Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden.

Zugleich wird für den Impfstoff die Priorisierung in Arztpraxen und bei Betriebsärzten aufgehoben, wie Gesundheitsminister Spahn in Berlin bekanntgab. Nach ärztlicher Aufklärung können demnach auch jüngere Menschen das Präparat von Johnson & Johnson bekommen. Die Entscheidung hatten zuvor die Gesundheitsminister von Bund und Ländern getroffen und sich dabei auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission berufen.



Auch im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson gibt es Berichte über einzelne Fälle von Hirnvenenthrombosen. Bei dem Vakzin reicht im Gegensatz zu den anderen Mitteln eine Injektion, um den vollen Impfschutz zu bekommen. Von den rund 34 Millionen in Deutschland verabreichten Impfdosen stammen bisher nur rund 18.000 von Johnson & Johnson. Die Lieferungen sollen nun aber zunehmen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.