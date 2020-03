Auch in Spanien wird wegen der vielen Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 nun das Militär zum Transport von Leichen eingesetzt.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Zur Begründung hieß es, die Bestattungsinstitute hätten keine Kapazitäten mehr. Das Militär werde so lange aushelfen, wie es in der Corona-Krise gebraucht werde.



In Spanien sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) mehr als 5.100 Menschen an der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Behörden zählten allein in den vergangenen 24 Stunden 832 Tote. Eine Eishalle in Madrid wurde schon vor Tagen zum Leichenhaus umfunktioniert.



Spanien ist in Europa am zweitstärksten von der Pandemie betroffen. Italien hat laut JHU die meisten Toten - derzeit 9.134. Auch dort wurde die Armee zu Hilfe gerufen, um Leichen zu den Bestattungsorten zu bringen.