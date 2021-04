Angesichts neuer Höchstwerte bei der Zahl registrierter Corona-Neuinfektionen in Indien schränkt auch Italien den Reiseverkehr aus dem Land ein.

Wer sich in den vergangenen vierzehn Tagen in Indien aufgehalten habe, könne nicht mehr einreisen, schrieb Gesundheitsminister Speranza in einer Mitteilung auf Facebook. Er habe eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Ausnahmen soll es demnach für Menschen geben, die in Italien gemeldet sind, sich nach Ankunft testen lassen und in Quarantäne begeben. Auch die Bundesregierung hat Einreisen aus Indien weitgehend gestoppt. Grund ist neben der hohen Zahl an Neuinfektionen auch das Auftreten einer neuen Virusvariante. Mit knapp 350.000 Fällen innerhalb von 24 Stunden wurde in Indien den vierten Tag in Folge ein neuer Höchststand bestätigter Neuinfektionen verzeichnet. Premierminister Modi rief die Menschen im Land in einer Rundfunkansprache auf, vorsichtig zu sein und sich impfen zu lassen. Wissenschaftler warnen vor einer humanitären Katastrophe in dem Land, da die Kliniken bereits überlastet sind und viele Patienten sterben. Es fehlt vor allem an medizinischem Sauerstoff. Mehrere Länder haben Hilfe angeboten, darunter die USA und Deutschland.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 25.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 25.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 25.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 25.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 22.4.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 25.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.