Wegen der Corona-Pandemie mehren sich die Warnungen vor einer schweren weltweiten Rezession.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, erklärte am Abend, es drohe eine schlimmere Rezession als bei der Finanzkrise 2008. Erst für das kommende Jahr sei eine Erholung zu erwarten, sagte sie in Washington nach einer Telefonkonferenz mit den G20-Finanzministern und Zentralbankchefs.



Die Bundesbank schreibt in ihrem neuen Monatsbericht, das Abgleiten in eine ausgeprägte Rezession sei nicht zu verhindern. Nach Einschätzung des Münchener ifo-Instituts werden die Kosten der Krise alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist. Je nach Szenario rechne man damit, dass die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte schrumpfen werde, hieß es.