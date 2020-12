Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich pessimistisch über Chancen geäußert, die coronabedingten Einschränkungen nach dem 10. Januar wieder zu lockern.

Auf die Frage, ob er Anlass sehe, Schülern, Eltern oder Geschäftsinhabern Hoffnungen auf ein Ende des Lockdowns zu machen, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur, man müsse ehrlich und realistisch bleiben. Diese Hoffnung könne niemand seriös wecken. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte in der ARD ebenfalls deutlich gemacht, er gehe davon aus, dass die staatlichen Beschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus nach der Frist am 10. Januar zumindest teilweise verlängert werden müssen. Bei der Eindämmung der Pandemie sei Deutschland bei weitem noch nicht da, wo man hin müsse, sagte der CDU-Politiker. Deshalb werde es auch nach dem derzeit geltenden Lockdown "ohne Zweifel" Maßnahmen geben. Über den Umfang müssten Anfang Januar Bund und Länder entscheiden. Die Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Merkel beraten am 5. Januar über das weitere Vorgehen.

"Zahlen stagnieren auf sehr hohem Niveau"

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Müller ging zuletzt davon aus, dass die Einschränkungen nach dem 10. Januar verlängert werden. Die Zahlen der Corona-Infektionen stagnierten auf sehr hohem Niveau, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Ob die Einschränkungen so umfassend blieben, müsse man sehen. Das hänge von den Zahlen ab. Die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen, werde für eine weitere Entlastung sorgen.



Zuvor hatte Kanzleramtschef Braun dem Sender RTL gesagt, angesichts von mittlerweile mehr als 30.000 Corona-Toten in Deutschland dürfe man zudem die Auflagen nicht zu früh lockern.

Lockdown in Dänemark bis 17.1.

In Dänemark wird der Lockdown um zwei Wochen bis zum 17. Januar verlängert. Die Situation sei noch ernster als im Frühjahr, sagt Ministerpräsidentin Frederiksen. Die Zahl der Krankenhausbetten für Covid-Fälle sei beinah erschöpft.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 29.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Behandlung: So weit ist die Forschung nach Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 28.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 27.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 28.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 28.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.