Nach einer Video-Konferenz des Europäischen Rates hat sich Bundeskanzlerin zu den Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie geäußert. Es gehe darum, Zeit zu gewinnen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde, sagte Merkel in Berlin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Spahn. Deshalb gebe es die Empfehlung, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen.

Zu Italien meinte Merkel, es sei bedrückend, dass dort das medizinische System am Rande der Überforderung arbeite. Die Kanzlerin betonte, man wolle sich in Europa eng abstimmen. Es gehe darum eine Lösung zu finden, dass kein Gesundheitssystem in Europa überfordert werde. Der Export medizinischer Güter sei weiterhin möglich, man wolle aber wissen, in welche Hände die Güter gelangten.



Gesundheitsminister Spahn hatte zuvor Zweifel an der Wirksamkeit von Grenzschließungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus geäußert. Das Virus sei in Deutschland, an diesen Gedanken müsse man sich gewöhnen, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Österreich hatte die Grenzen zu dem besonders von der Epidemie betroffenen Nachbarland Italien geschlossen.



Der Gesundheitsminister erklärte, bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie auf europäischer Ebene brauche man schnellere Entscheidungen. In der Finanzkrise vor gut zehn Jahren habe man dies gelernt, im Gesundheitsbereich noch nicht, sagte Spahn.

