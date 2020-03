Auch in Nordrhein-Westfalen werden die Spielplätze jetzt geschlossen.

Das gab Landesfamilienminister Stamp in Düsseldorf bekannt. Der FDP-Politiker sagte, man könne die Plätze nur offenhalten, wenn sich Eltern an die Empfehlung halten würden, keinen direkten Kontakt mit anderen Familien aufzunehmen. Das sei aber nicht geschehen. Bei vielen sei offenbar noch nicht angekommen, wie ernst die Lage sein.



Die Landesregierung in Düsseldorf hatte sich bisher gegen die Empfehlung der Bundesregierung gestellt, die Plätze zu schließen. Landesgesundheitsminister Laumann hatte im Deutschlandfunk zur Begründung auf die Situation von Familien in Großstädten verwiesen, die beispielweise in einer kleinen Wohnung leben würden.

