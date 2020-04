Immer mehr Bundesländer setzen bei der schrittweisen Lockerung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen auf den Einsatz des Mund-Nasen-Schutzes.

In Thüringen will Gesundheitsministerin Werner dem Landeskabinett morgen eine Maskenpflicht für alle Geschäfte und den öffentlichen Personennahverkehr vom kommenden Freitag an vorschlagen. Zuvor hatte die bayerische Landesregierung eine solche Maskenpflicht ab kommenden Montag verfügt; dann tritt eine ähnliche Maßnahme auch in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. In Sachsen gilt die Maskenpflicht bereits seit heute. Auch in einzelnen Städten wie etwa in Münster oder in Wolfsburg sind solche Auflagen bereits beschlossen oder in Kraft; am Abend zog Potsdam nach.



Nach mehrwöchigen Schließungen öffneten in vielen Bundesländern heute wieder Geschäfte abseits des Lebensmittelhandels. Dies gilt in Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Für Autohäuser, Fahrradläden, Buchhandlungen, Möbelhäuser und Babyfachmärkte gilt diese Einschränkung nicht. - Der Schulbetrieb läuft ebenfalls wieder langsam an. In Berlin begannen heute erste Prüfungen für Abiturienten, in Sachsen zunächst Vorbereitungen für die Examen. Nach einem Beschluss der Ministerpräsidenten öffnen die Schulen regulär am 4. Mai.