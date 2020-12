Nach der Uni-Klinik Essen hat auch die Uni-Klinik Köln offenbar zehntausende Corona-Schutzkittel der von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet ausgewählten Modefirma van Laack aussortiert.

Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, geht es um 48.000 Exemplare. Kliniksprecher Timo Mügge sagte dem Blatt, nach einem kurzen initialen Einsatz seien sie nicht weiterverwendet worden. Bestimmte Chargen seien den Qualitätsanforderungen in der Krankenversorgung nicht gerecht geworden. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Uni-Klinik Essen mitgeteilt, sie habe rund 40.000 Kittel ausgemustert, weil die beim Anziehen schnell reißen würden.



Die sogenannten "Kittel-Affäre" beschäftigt seit Längerem den Düsseldorfer Landtag. Die SPD-Opposition wirft Laschet unlauteres Vorgehen bei Auftragsvergabe an van Laack vor. Laschets Sohn Johannes hatte den Kontakt zu der Firma hergestellt, für die der Mode-Blogger als Werbepartner tätig ist. Laut SPD wurden nun 45 Millionen Euro "in den Sand gesetzt". Die Mönchengladbacher Firma weist Kritik an der Qualität der Lieferungen zurück.

"Auf Mangel an Schutzausrüstung reagiert"

NRW-Gesundheitsminister Laumann hatte die umstrittene Auftragsvergabe ohne Ausschreibung für Kittel an die Firma van Laack vor einer Woche im Landtag verteidigt. Der Ministerpräsident habe keinen Einfluss genommen, sagte Laumann. Die Landesregierung habe mit dem Auftrag zügig auf den Mangel an Schutzausrüstung im Pflege- und Medizinbereich reagieren wollen.

