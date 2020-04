Wegen der Corona-Auflagen müssen an den Osterfeiertagen vielerorts Verwandtenbesuche oder Ausflüge ausfallen. Auch die Bundesregierung ruft dazu auf, an Ostern zu Hause zu bleiben. Allerdings haben die einzelnen Bundesländer eigene Bestimmungen, was erlaubt ist und was nicht.

Die Reisewarnung der Bundesregierung für touristische Auslandsreisen gilt auch während der Ostertage und noch bis mindestens Ende April - zudem sind Reisende in vielen Ländern aktuell nicht willkommen. Aber auch in Deutschland ist die Vermietung von Unterkünften zu Urlaubszwecken überall untersagt. In vielen europäischen Urlaubsregionen gelten ebenfalls Übernachtungsverbote, andere Gegenden setzen darauf, dass die Gäste freiwillig auf die Reise verzichten. So rief etwa der niederländische Premier Rutte Niederländer, Belgier und Deutsche dazu auf, an Ostern zu Hause zu bleiben.

Bundesregierung empfiehlt Verzicht auf Ausflüge und Besuche

Bundeskanzlerin Merkel hatte bereits in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, an Ostern auch auf Reisen zu Verwandten oder Freunden zu verzichten. Außerdem riet sie von "überregionalen tagestouristischen Ausflügen" ab.



Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Altmaier sind die Osterfeiertage entscheidend für das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Über Ostern müssten die Maßnahmen weiter diszipliniert und mit viel Verantwortungsgefühl umgesetzt werden. Erst danach könne man beurteilen, ob man mit einer Lockerung der Beschränkungen beginnen könne.

Bayern, Nordrhein-Westfalen, Thüringen - was ist wo erlaubt?

Die Bundesländer haben allerdings unterschiedliche Regelungen für Ausflüge und den Besuch von Verwandten:



Baden-Württemberg: Wer eine Zweitwohnung in dem Bundesland besitzt, darf das Osterfest in dieser verbringen. Von einem Tagesausflug - etwa in den Schwarzwald - wird zwar abgeraten, verboten ist er aber nicht.



Bayern: Niemand sollte ohne triftigen Grund - wie etwa Sport und Bewegung an der frischen Luft ohne Gruppenbildung - aus dem Haus gehen. Das gilt auch für Fahrten zum Zweitwohnsitz, zum Campingplatz und Ausflüge in die Berge. Das Innenministerium rät dringend davon ab. Explizit erlaubt ist der Aufenthalt in der Kleingartenanlage - allerdings nur mit Familienmitgliedern aus dem eigenen Hausstand.



Berlin: In der Hauptstadt müssen eigentlich alle in ihrer Wohnung bleiben. Wer raus will, braucht einen triftigen Grund. Das gilt auch für eine Fahrt zum Zweitwohnsitz. Nicht erlaubt ist der Besuch von Angehörigen in anderen Bundesländern, dagegen schon das direkte Verlassen der Stadt und eine Rückkehr ohne Umwege.



Brandenburg: In dem Bundesland darf man sich frei bewegen. Auf Ausflüge sollen die Brandenburger verzichten, verboten sind sie nicht. Im eigenen Besitz befindliche Ferienhäuser oder -wohnungen dürfen genutzt werden. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte ein zunächst verhängtes, generelles Einreiseverbot für touristische Reisen in sein Gebiet am Mittwoch wieder aufgehoben.



Bremen: Touristische Übernachtungen sind nicht genehmigt. Wie woanders auch gilt eine Ausgangsbeschränkung. Eine Regelung zum Zweitwohnsitz findet sich auf der offiziellen Corona-Informationsseite im Internet nicht.



Hamburg: Für die Hansestadt besteht derzeit keine Ausgangssperre und auch kein Ein- oder Ausreiseverbot. Allerdings ist es auch in Hamburg nicht erlaubt, Touristen übernachten zu lassen.



Hessen: Drastische Maßnahmen gelten rund um den Edersee in Nordhessen. Eigentümer von Zweitwohnungen mussten abreisen, da der Landkreis Waldeck-Frankenberg die Nutzung verboten hat. Reisen zu touristischen Zwecken sind hessenweit untersagt. Die Landesregierung empfahl, Parkplätze an beliebten Ausflugszielen zu sperren.



Mecklenburg-Vorpommern: Ordnungsämter kontrollieren Fahrzeuge, die außerhalb des Landes gemeldet sind. Wer einen Zweitwohnsitz hat, wird zur Ausreise aufgefordert. Über das Osterwochenende ist es sogar Einheimischen untersagt, Ausflüge im Land etwa auf die Ostseeinseln, an die Küste und an die Mecklenburgische Seenplatte zu machen.



Niedersachsen: Einige Landkreise etwa an der Nordseeküste sind für Touristen und Zweitwohnungsbesitzer gesperrt. Das strikte Verbot, Menschen zu besuchen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, wurde zuletzt gelockert - Osterbesuche in abgespeckter Form sind möglich.



Nordrhein-Westfalen: Eine Reise zur privaten Ferienwohnung oder zur Zweitwohnung ist weiterhin erlaubt. Allerdings sind alle Bürger angehalten, gerade über die Osterferien auf touristische Reisen zu verzichten. Dazu zählen auch Tagesausflüge im Land oder in die benachbarten Niederlande und Belgien.



Rheinland-Pfalz: Eine genaue Regelung zur Nutzung von Zweitwohnsitzen gibt es hier nicht. Wie überall in Deutschland gilt: Ferienwohnungen dürfen nicht an Touristen vermietet werden. Auch Hotels sind zu.



Saarland: Reisende dürfen ohne triftigen Grund nicht mehr in das Saarland ein- und ausreisen. Auch das Verlassen der eigenen Wohnräume braucht einen solchen Grund wie Arbeit oder Einkauf. Besuche bei Freunden oder Bekannten sind nicht gestattet.



Sachsen: Besuche von Verwandten müssen zu Ostern ausfallen - es sei denn, diese sind am gleichen Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet.

Zweitwohnungen dürfen von Sachsen dagegen aufgesucht werden.



Sachsen-Anhalt: Touristische Reisen sind untersagt, genauso wie die Fahrt zum Zweitwohnsitz. Statt eines Oster-Ausfluges etwa im Harz wird den Menschen ein Spaziergang vor der Haustür empfohlen.



Schleswig-Holstein: Für Touristen, Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer gibt es derzeit ein Einreiseverbot. Wer bereits in seiner Ferienwohnung ist, darf im Land bleiben. Das gilt allerdings nicht für Besitzer von Ferienwohnungen auf den Inseln und Halligen. Schleswig-Holsteiner dürfen in ihrem Land noch reisen.



Thüringen: Im öffentlichen Raum darf man sich nur noch alleine, zu zweit oder im Kreise der Angehörigen des eigenen Haushalts aufhalten.

Dezidierte Regelungen zur Nutzung von Zweitwohnsitzen finden sich in der Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus nicht.

Umfrage: Kaum Reisen an Ostern geplant

Bis auf wenige Ausnahmen wollen sich die Deutschen an die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Krise halten. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach gaben nur 1,3 Prozent der Befragten an, dass sie eine mehrtägige Reise zu Verwandten, Freunden oder in ein Ferienhaus planten. Weitere 2,2 Prozent haben sich einen Tagesausflug zu einem Ziel außerhalb ihrer Heimatregion vorgenommen. 93 Prozent wollen dagegen nach eigenen Angaben an Ostern wie von der Bundesregierung zu Hause bleiben und sich nur in der näheren Umgebung im Freien bewegen.

Digitale Gottesdienste

Auch Gottesdienste dürfen wegen der Corona-Auflagen nicht besucht werden. Zusammenkünfte in Kirchen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nach Anordnung der Bundesregierung untersagt. Viele katholische und evangelische Gemeinden wollen die Feiern jedoch live im Internet oder im Fernsehen übertragen. Auch ARD und ZDF haben an den Osterfeiertagen Gottesdienste im Programm.

Muslimischer Ramadan ebenfalls betroffen

Auch muslimische religiöse Traditionen sind von den Corona-Auflagen betroffen. Am 23. April beginnt der Fastenmonat Ramadan, Zusammenkünfte in Moscheen sind dabei nicht erlaubt. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, geht davon aus, dass die Moscheen zumindest für einen Teil des islamischen Fastenmonats geschlossen bleiben.

