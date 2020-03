Zur Eindämmung des Coronavirus verhängt der Freistaat Bayern ab Mitternacht landesweite Ausgangsbeschränkungen.

Dies gelte für vorläufig zwei Wochen, sagte Ministerpräsident Söder in München. Dies sei die einzige Möglicheit, die Welle abzuflachen. Für die vernünftigen Menschen werde sich nicht viel ändern, aber für die Unvernünftigen gebe es nun ein klares Signal und Regelwerk, betonte der CSU-Politiker. Zu viele Menschen seien noch immer draußen in Gruppen unterwegs. Das sei nicht zu akzeptieren.



Die Bundesregierung rief die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland abermals eindringlich auf, sich wegen der Corona-Krise nicht in Gruppen zu treffen. Andernfalls wolle die Regierung zu weiteren Mitteln greifen, erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel werde mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz an diesem Sonntagabend eine - Zitat - "schonungslose Analyse" vornehmen. Es gehe um die Frage, wie sehr es gelungen sei, das öffentliche Leben herunterzufahren, um die weitere Ausbreitung des Virus aufzuhalten.



Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, warb für mehr Aufklärung vor allem unter jungen Menschen. Corona-Partys seien unsolidarisch und müssten in der Gesellschaft geächtet werden, sagte Dedy im Deutschlandfunk. Zugleich zeigte er Verständnis, dass es womöglich zu weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben kommen könnte. Dies müsse aber bundeseinheitlich und mit Fingerspitzengefühl erfolgen.



Als erste Großstadt in Deutschland verhängte Freiburg ein zweiwöchiges Betretungsverbot für öffentliche Orte. Bürger dürfen dann ihre Wohnungen nur bei dringenden Angelegenheiten verlassen, etwa für Arztbesuche, für Fahrten zur Arbeit und für Lebensmitteleinkäufe. Im Freien dürften sich Menschen allein aufhalten, zu zweit oder mit den Personen, die im eigenen Haushalt leben.