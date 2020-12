Die britische Regierung hat für die Hauptstadt London und für Südostengland zusätzliche Ausgangsbeschränkungen verhängt.

Premierminister Johnson nannte als Grund eine mutierte Form des Corona-Virus, die bis zu 70 Prozent ansteckender sei als die bisher bekannte Variante. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass die Impfstoffe hier weniger wirksam seien. Für die betroffenen Regionen gilt bis auf Weiteres, dass keinerlei physische Kontakte zu Personen aus anderen Haushalten mehr in geschlossenen Räumen erlaubt sind. Der oberste wissenschaftliche Berater der britischen Regierung, Vallance, erklärte, in diesem Monat sei mehr als die Hälfte der Neuinfektionen in London auf die mutierte Form des Virus zurückzuführen.



Es gibt weltweit bereits mehrere bekannte Mutationen des Coronavirus. Laut WHO verhielten sie sich jedoch bislang - im Hinblick auf Ansteckungswege oder Krankheitsverläufe - kaum oder gar nicht anders als die zuerst entdeckte.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.