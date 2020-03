Immer mehr Länder und Gemeinden verhängen Verbote oder andere Einschränkungen für den Aufenthalt im Freien. Die Regelungen weichen in entscheidenden Details voneinander ab: Während man sich in Hessen noch zu fünft draußen aufhalten darf, erlaubt die Stadt Leverkusen dies nur noch allein. Ein Überblick.

Die Situation ändert sich stündlich. Einige Länder haben für dieses Wochenende schon Regeln erlassen, andere wollen am Samstag erst noch beobachten, ob sich die Menschen freiwillig einschränken. Am Sonntag wird dann nach Beratungen von Bund und Ländern mit weiteren Entscheidungen gerechnet.

Bayern

Ab Samstag 0 Uhr gilt in ganz Bayern: Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur noch mit triftigem Grund erlaubt - etwa für den Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche und Hilfe für andere. Sport und Bewegung an der frischen Luft sind nur allein erlaubt oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt.

Saarland

Nach Bayern hat auch die Landesregierung des Saarlands Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Einzelheiten folgen.

Berlin

Bislang wurde keine Ausgangssperre wegen der Ausbreitung des Coronavirus verhängt. Die Behörden weisen darauf hin, dass dazu derzeit Falschmeldungen kursierten. Verbreitet wird demnach ein gefälschtes Foto, das die Internetseite des Landesamts für Gesundheit und Soziales zeigen soll. Die Information darauf sei nicht zutreffend, heißt es..

Rheinland-Pfalz und Hessen

Die Landesbehörden untersagen Versammlungen von mehr als fünf Menschen. Das bedeutet: Sie dürfen sich nicht gemeinsam draußen aufhalten.

Baden-Württemberg

Zusammenkünfte von Gruppen auf öffentlichen Plätzen sind verboten. Es dürfen sich maximal noch drei Personen versammeln. Wer einer Anordnung der Polizei zum Auflösen einer Versammlung im öffentlichen Raum nicht nachkomme, müsse mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro oder einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen, warnt Landesinnenminister Strobl.

Hamburg

Ansammlungen von mehr als sechs Personen werden untersagt. Ausnahmen gelten für Familien oder Gruppen von Berufstätigen.

Nordrhein-Westfalen

In dem Bundesland mit den meisten Einwohnern und den meisten Coronainfektionen ist noch keine landesweite Entscheidung gefallen. Ministerpräsident Laschet gibt zu bedenken, es sei "eine gravierende Maßnahme", Menschen in einem dicht besiedelten Ballungsraum mit vielen teils engen Mietwohnungen zu verpflichten, zuhause zu bleiben und das wochenlang durchzuhalten. Betretungsverbote für öffentliche Orte sind für ihn aber denkbar. Es gebe ja noch eine Alternative, führte Laschet aus: "Eine Vorstufe ist ein sogenanntes Betretungsverbot öffentlicher Plätze."

Brandenburg

Ministerpräsident Woidke erklärte am Freitagmittag, Ausgangsbeschränkungen könne er zumindest "für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage" ausschließen.

Schleswig-Holstein

Auch in Kiel betont die Landesregierung, das Ziel sei es, auf generelle Ausgangssperren zu verzichten. Das könne man aber nur, wenn sich alle an die Regeln hielten.

Einzelne Städte und Gemeinden

(unvollständige Liste, wird erweitert)



Leverkusen:



In der nordrhein-westfälischen Großstadt ist es nur noch erlaubt, alleine auf die Straße zu gehen. Ab zwei Personen gilt man als (verbotene) "Versammlung". Ausnahmen gelten allerdings für Personen, die im selben Haushalt wohnen, sowie für "dringende berufliche Treffen" und notwendige Einkäufe.



Dortmund:



In Dortmund sind von Samstag an öffentliche Ansammlungen von mehr als vier Personen verboten. Ausnahmeregelungen gibt es zum Beispiel für Familien.



Freiburg:



Ab Samstag zunächst für zwei Wochen gelten Ausgangsbeschränkungen und ein Betretungsverbot für alle öffentlichen Orte. Demnach dürfen die Bürger ihre Wohnungen nur bei dringenden Angelegenheiten verlassen, etwa für Arztbesuche, für Fahrten zur Arbeit und für Lebensmitteleinkäufe. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich zudem nur noch alleine, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt im Freien aufhalten. Von allen anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu wahren. Sportliche Betätigung im Freien ist erlaubt, wenn sie alleine oder mit Mitgliedern der Familie ausgeübt wird.



Landau und weitere Gemeinden in der Südpfalz:



Die Region folgt dem Beispiel Freiburgs: Ab Samstag bis zum 3. April ist das Betreten öffentlicher Orte verboten. Die Gemeinden betonten: "Es handelt sich nicht um eine generelle Ausgangssperre. Die Menschen dürfen weiter für dringende Angelegenheiten das Haus oder die Wohnung verlassen und beispielsweise zur Arbeit, zur Ärztin oder dem Arzt beziehungsweise zum Einkaufen gehen. Auch Spaziergänge, Joggen und Gassigehen sind weiter erlaubt – allerdings nur alleine oder mit den Personen, die im eigenen Haushalt leben."



Mitterteich:



In Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth in Bayern gilt seit Mittwoch, 18. März: Die Menschen dürfen ihre Wohnungen oder Häuser nur noch aus "triftigem Grund" verlassen. Erlaubt sind unter anderem noch: Hin- und Rückweg zur Arbeitsstätte mit Bescheinigung des Arbeitgebers, Einkäufe, Apotheken- und Arztbesuche, Tanken, Bargeldabheben, Lieferverkehr, Hilfeleistungen für Bedürftige sowie die dringende Versorgung von Haustieren.



Landkreis Wunsiedel:



Für die oberfränkische Stadt Hohenberg an der Eger, im Ortsteil Neuhaus und im Ortsteil Fischern des Marktes Schirnding gilt seit Donnerstag, 19. März, vorerst bis zum 3. April: Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch aus triftigen Gründen verlassen, zum Beispiel zum Arbeiten, zum Einkaufen, für Arztbesuche oder zur Versorgung von Hilfsbedürftigen. Es werden keine Passierscheine benötigt, berichtet der Bayerische Rundfunk.



München:



Auch die bayerische Landeshauptstadt will das öffentliche Leben ab Samstag deutlich zurückfahren. Dringende Erledigungen bleiben möglich, erklärte Oberbürgermeister Reiter, und auch Spaziergänge: "Aber bitte keinesfalls in der Gruppe". Partys an der Isar oder in Grünanlagen seien verboten, die Polizei werde dies kontrollieren.

Zum Vergleich: Beispiele aus dem Ausland

In Frankreich gilt seit Dienstag, 17. März eine generelle Ausgangsperre. Es ist erlaubt, das Haus aus bestimmten Gründen zu verlassen. Diese muss man auf einem Formular eintragen, das man bei sich führt. Zulässige Gründe sind unverzichtbare Arbeitswege, der Lebensmitteleinkauf, Arztbesuche, die Betreuung von Kindern oder älteren Menschen, sportliche Betätigung (allein) oder das Gassigehen mit einem Hund. Verstöße gegen die Ausgangssperre können mit einem Bußgeld von 135 Euro geahndet werden.



Auch in Belgien ist eine Ausgangssperre in Kraft. Die Bürger dürfen nur noch zur Arbeit, zum Arzt, zum Kauf von Lebensmitteln, zur Apotheke oder zur Bank gehen. Versammlungen sind verboten. Sportliche Aktivitäten im Freien bleiben erlaubt, sofern ein Abstand von einem Meter 50 zu den Mitmenschen eingehalten wird. Die Regelungen gelten vorerst bis zum 5. April.



In Österreich gelten seit Montag, 16. März, Beschränkungen für das öffentliche Leben. Sie wurden nun bis Ostermontag verlängert. Restaurantbesuche, Shopping-Touren und Veranstaltungen jeder Art sind verboten. Das österreichische Bundesland Tirol steht unter Quarantäne. Dort dürfen die Bewohner die eigene Gemeinde nur noch aus wichtigen Gründen verlassen, beispielsweise, um zum Arzt oder zur Arbeit zu fahren.



Die Schweiz verbietet Ansammlungen von mehr als fünf Personen. Wer sich nicht daran halte, werde bestraft. Auf ein Ausgehverbot verzichtete die Regierung vorerst. Firmen im Baugewerbe und in der Industrie, die Vorgaben zur Hygiene und zum Abstandhalten nicht einhielten, würden geschlossen.

