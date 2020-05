In Spanien ist die Ausgangssperre zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nach knapp sieben Wochen für Freizeitaktivitäten gelockert worden.

Die Bürger durften heute erstmals aus dem Haus, um mit maximal einer Person aus dem eigenen Haushalt spazieren zu gehen, oder alleine im Freien Sport zu treiben. Allerdings sind enge Zeitfenster vorgegeben. Die meisten Erwachsenen und ältere Jugendliche dürfen nur zwischen sechs und zehn sowie zwischen 20 und 23 Uhr aus dem Haus - für Senioren und Eltern gelten spezielle Zeiten.



In Spanien durfte man seit Mitte März nur noch in Ausnahmefällen und allein die eigene Wohnung verlassen, etwa um zur Arbeit zu fahren, den Hund auszuführen oder Einkäufe zu tätigen. Spanien ist eines der von dem Virusausbruch am stärksten betroffenen Länder weltweit mit mehr als 24.500 Toten.