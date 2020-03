Frankreich hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine Ausgangssperre verhängt und schließt seine Grenzen.

Ab Mittag dürften die Menschen nur in dringenden Fällen das Haus verlassen, sagte Präsident Macron in einer Fernsehansprache. Diese gelte beispielsweise beim Arztbesuch oder für den Weg zur Arbeit. Die Anordnung habe für mindestens zwei Wochen Gültigkeit, Verstöße würden bestraft. Frankreich sei im Krieg mit dem Virus, erklärte Macron. In dem Land starben bereits 148 Menschen an der Infektion.



Auch Großbritannien gab neue Maßnahmen zur Eindämmung der Krise bekannt. Premierminister Johnson rief alle Menschen dazu auf, unnötige soziale Kontakte, Pubs und Reisen zu meiden. Auch der Besuch von Clubs und Theatern solle unterbleiben. Johnson empfahl das Arbeiten von Zuhause aus, falls das machbar sei. Schulen und Universitäten sollen in Großbritannien vorerst allerdings nicht geschlossen werden.