Die ursprünglich für eine Woche geplanten Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Lage in Passau werden verlängert.

Wie Oberbürgermeister Dupper mitteilte, gelten die Maßnahmen nun bis einschließlich 11. Dezember. Die Bürger dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem gilt in der bayerischen Stadt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.



Nach Angaben des Robert Koch-Institutes lag der Inzidenzwert zuletzt bei rund 483 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Damit ist Passau nach dem Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit knapp 630 Neuinfektionen der am stärksten betroffene Hotspot in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.