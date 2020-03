Belgien erlässt nach den Worten von Regierungschefin Wilmès eine Ausgangssperre.

Die Regelung solle morgen Mittag in Kraft treten und bis zum 5. April gelten, sagte Wilmès in Brüssel. Die Bürger dürfen ihren Angaben zufolge in dieser Zeit nur noch zum Supermarkt, zur Apotheke oder zur Bank gehen. Versammlungen werden verboten. Aktivitäten draußen bleiben erlaubt, sofern ein Abstand von 1,50 Metern zu den Mitmenschen eingehalten wird.

