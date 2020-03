Brasilien verschärft im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus die Einreiseregeln.

Wie das Justizministerium mitteilte, dürfen Ausländer ohne Wohnsitz in Brasilien nicht mehr per Flugzeug einreisen. Das Verbot gelte ab Montag für 30 Tage.



Brasiliens Präsident Bolsonaro hatte sich zuletzt wiederholt gegen zu strenge Maßnahmen und Kontaktsperren ausgesprochen, da er Folgen für die Wirtschaft des Landes befürchtet. Er übte auch direkte Kritik an Städten wie Sao Paulo und Rio de Janeiro, die weitgehende Ausgangssperren verhängt hatten. Kritiker werfen Bolsonaro vor, das Corona-Virus zu verharmlosen. In anderen südamerikanischen Staaten wie Argentinien gelten bereits seit längerem Einreisebeschränkungen.