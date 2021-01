Heute beginnt die Auslieferung des Corona-Impfstoffs der US-Firma Moderna an die Bundesländer und deren Impfzentren.

Wie auch beim Mittel von Biontech und Pfizer handelt es sich bei dem Produkt von Moderna um einen sogenannten mRNA-Impfstoff. Beide sind nach Angaben des Chefs der Ständigen Impfkommission, Mertens, in Wirksamkeit und Sicherheit gleich. Eine Wahlmöglichkeit, wer welchen Wirkstoff bekommt, soll es nicht geben.



Gestern war eine erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs mit rund 60.000 Dosen in Deutschland angekommen. Nach Informationen des NDR wird als Zwischenlager eine Bundeswehrkaserne bei Osnabrück in Niedersachsen genutzt.

