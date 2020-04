Bundesaußenminister Maas hat die Rückholaktion der im Ausland gestrandeten deutschen Touristen als beispiellosen Kraftakt bezeichnet.

Mehr als 2.000 Mitarbeiter des Auswärtigen Amts hätten sich in den vergangenen fünf Wochen um die Rückkehr von insgesamt 240.000 Deutschen gekümmert, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der jetzt noch im Ausland verbliebenen rückkehrwilligen Deutschen schätzte er auf mehrere hundert.



Am Vormittag war der vorerst letzte Rückholflug mit 157 Passagieren aus dem südafrikanischen Kapstadt in Frankfurt am Main gelandet.



Maas hatte wegen der Coronapandemie eine sogenannte Luftbrücke Mitte März zusammen mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften gestartet, nachdem viele Länder kurzfristig Grenzen geschlossen und Flugverbindungen gekappt hatten.