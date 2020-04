Eine interdisziplinäre Forschergruppe spricht sich mit Blick auf die Beschränkungen wegen der Corona-Krise für eine gestaffelte Exit-Strategie aus.

In einem Positionspapier schlagen sie eine gestaffelte Exit-Strategie vor. Zuerst wiedereröffnen könnten demnach Bereiche mit geringer Ansteckungsgefahr wie hochautomatisierte Fabriken sowie Orte mit weniger gefährdeten Personen wie Schulen. Dabei könnten Regionen mit niedrigen Infektionsraten und freien Kapazitäten im Gesundheitssystem vorangehen.



Das Positionspapier wurde von 14 Wissenschaftlern deutscher Universitäten und Forschungsinstitute verfasst. Darunter sind der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, und der Präsident der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Lohse.



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Schulen würden auf absehbare Zeit nicht so sein wie vor Corona. Ausflüge, Klassenfahrten oder Schulkonzerte werde es erst einmal nicht geben. Er sprach sich dafür aus, die Schulen nach Ostern zunächst für die Abschlussklassen wieder zu öffnen.



Berlins Innensenator Geisel geht davon aus, dass die Abstandsregeln und einige weitere Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie das ganze Jahr lang gelten könnten. Es wäre nicht seriös, zu erklären, am 19. April sei alles zu Ende, sagte Geisel im rbb-Inforadio.