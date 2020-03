Rund 830 Passagiere eines deutschen Kreuzfahrtschiffs vor Australien werden nach Hause geflogen.

An Bord der "MS Artania" des Bonner Reiseveranstalters Phoenix sind fünf Passagiere und zwei Crewmitglieder mit dem Corona-Virus infiziert. Deshalb hatte der Regierungschef des Bundesstaats Westaustralien, McGowan, das Schiff gestern aufgefordert, die australischen Gewässer unverzüglich zu verlassen. Doch nun erklärte die Regierung in Canberra, die Menschen würden mit Flugzeugen nach Deutschland gebracht. Die Kranken an Bord werden demnach in Australien behandelt. Die meisten der Passagiere sind Deutsche. An Bord sind außerdem rund 500 Besatzungsmitglieder.