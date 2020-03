Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus schließt Australien seine Grenzen.

Ausgenommen von dem Einreiseverbot seien lediglich die eigenen Bürger, Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz sowie deren enge Familienmitglieder, kündigte Premierminister Morrison an. Grund sei, dass die überwältigende Zahl der Fälle aus dem Ausland komme. Die Maßnahme tritt am Freitag 21 Uhr lokaler Zeit in Kraft.



Auch Neuseeland wird ab Mitternacht seine Grenzen schließen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Premierministerin Adern sagte, Bürger, die zurückkehren wollten, müssten sich beeilen. Viele Fluggesellschaften stellten Verbindungen ein.