Angesichts auch hierzulande wieder steigender Infektionszahlen ergreift die Bundesregierung neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Das Auswärtige Amt verschärfte seine Reisehinweise für Aragón, Katalonien und Navarra. Von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die autonomen Gemeinschaften werde abgeraten, schreibt das Amt auf seiner Internetseite. Die beliebten Ferieninseln der Balearen und Kanaren sind nicht betroffen.



Der Hinweis ist ein weiterer Rückschlag für die spanische Tourismusbranche. Am Wochenende hatte Großbritannien für Reiserückkehrer aus Spanien eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet. Der spanische Ministerpräsident Sánchez bezeichnete das als "unpassend". Das Infektionsgeschehen in Großbritannien sei bedrohlicher als in den meisten Teilen Spaniens.