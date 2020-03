Zahlreiche Autobauer fahren infolge der Corona-Pandemie ihre Produktion in Deutschland herunter.

Bei Volkswagen ist ab Freitag eine Pause von zwei bis drei Wochen geplant. Audi reduziert seine Produktion schrittweise bis Ende der Woche. Opel erklärte, wie in Eisenach und Kaiserslautern werde nun auch die Produktion im Stammwerk Rüsselsheim gesenkt. Die Firmenleitung will mit den Gewerkschaften über eine Ausweitung der Kurzarbeit verhandeln. Ford will nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters in Kürze die Herstellung in den Werken Köln und Saarlouis schließen.



Zur Begründung führten die Autobauer unter anderem Unterbrechungen in der Zulieferkette und deutlich gesunkene Absatzzahlen an. In der deutschen Automobilindustrie sind mehr als 800.000 Menschen beschäftigt.