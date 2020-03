Die Bundesregierung rechnet nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit mit etwa 2,1 Millionen Kurzarbeitern in der Corona-Krise.

Darauf bereite man sich vor, sagte BA-Vorstandsmitglied Schönefeld der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dabei werde auch in den Blick genommen, dass die Zahlen deutlich höher sein könnten. Die Behörde setze alles daran, dass jene Unternehmen, die in diesem Monat Kurzarbeitergeld beantragt hätten, schon am Monatsende Geld erhielten.