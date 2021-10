Angesichts steigender Corona-Zahlen könnte in Baden-Württemberg schon kommende Woche die sogenannte Warnstufe ausgerufen werden. Ungeimpfte und Nicht-Genesene müssten dann in vielen Bereichen PCR-Tests vorweisen. Zudem würden wieder Kontaktbeschränkungen gelten. Landes-Gesundheitsminister Lucha sagte, die Ärzteschaft auf den Intensivstationen sei in Habachtstellung.

Die Zahl der Patienten, die überwiegend ungeimpft seien, könne schon in wenigen Tagen einen kritischen Wert erreichen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sowie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund warnte, sollte die derzeitige Entwicklung anhalten, müssten bald wieder weniger dringliche Operationen verschoben werden.



Auch Bayern plant Corona-Verschärfungen. Ministerpräsident Söder sagte, Schüler werden wohl nach den Herbstferien auch im Unterricht wieder Masken tragen müssen. Kommende Woche werde das Kabinett entscheiden. In Nordrhein-Westfalen indes entfällt ab nächsten Dienstag die Maskenpflicht im Unterricht. Es gebe an Schulen keinen übermäßigen Anstieg an Neuinfektionen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.