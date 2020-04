Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat die Banken gegen Kritik in Schutz genommen, bei der Gewährung von Corona-Kredite zu zögerlich vorzugehen.

Es sei keineswegs so, dass die Banken Kredite nun möglichst schnell durchwinken sollten, sagte Bafin-Chef Hufeld der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In dem Maße, wie eine Bank Kreditrisiken eingehe, müsse sie auch ein Mindestmaß an Prüfung vornehmen. Ansonsten sei die nächste Banken- und Finanzkrise todsicher programmiert.



Zuvor hatten Unternehmen kritisiert, dass Beantragung und Auszahlung des Kreditprogramms der staatlichen Förderbank KfW über die Hausbanken zu lange dauere. Bundeswirtschaftsminister Altmaier kündigte deswegen Maßnahmen an, um eine raschere Gewährung der Kredite zu erreichen.