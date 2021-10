Die indonesische Urlaubsinsel Bali öffnet sich angesichts sinkender Corona-Zahlen allmählich wieder für den Tourismus.

Wie in der Provinzhauptstadt Denpasar mitgeteilt wurde, dürfen Besucher aus bestimmten Ländern ab dem 14. Oktober wieder per Direktflug einreisen. Konkret genannt wurden Südkorea, Japan, Neuseeland und China. Unklar blieb, ob dies auch für europäische Länder gilt. Urlauber sind zudem verpflichtet, im Vorfeld ein Hotel auf Bali für eine achttägige Quarantäne zu buchen.



Indonesien war lange eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder der Region.

