In Katalonien dürfen die seit Mitte Oktober geschlossenen Bars und Restaurants wegen einer Besserung der Corona-Lage ab Montag wieder öffnen.

Nach Angaben der Regionalregierung gilt dies auch für Kinos und Theater. Sie schränkte aber zugleich ein, für die Gastronomiebetriebe gelte ab 21.30 Uhr eine Sperrstunde. Im Innenbereich soll die Auslastung auf maximal 30 Prozent beschränkt werden. Die Regionalregierung will alle zwei Wochen weitere Lockerungen erlauben, wenn es die Lage zulässt.



In Katalonien ging die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 157 zurück. In der Woche davor lag der Wert bei 257.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.