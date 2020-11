Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, warnt angesichts steigender Infektionszahlen vor einer erneuten Isolation von Menschen in Alten- und Pflegeheimen.

Die Bundesregierung müsse jetzt ein entsprechendes Konzept vorlegen, um das soziale Leben in den Einrichtungen aufrecht zu erhalten, sagte Bartsch der "Rheinischen Post". Seit Monaten werde über die Lage in Altenheimen gesprochen, doch zu wenig habe sich verbessert. Wichtig seien vor allem Schnelltests und ein konkreter Plan für Bewohner und Angehörige - noch vor Weihnachten. Auch Unionsfraktionschef Brinkhaus warnte vor einer Vereinsamung pflegebedürftiger Menschen. Ein eingerschränkter Besuchsbetrieb müsse weiterhin möglich sein, sagte er der Zeitung.



Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hatte vor kurzem bundesweit einheitliche Regeln für Pflegeheime in der Pandemie angekündigt.

