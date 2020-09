Der TÜV-Verband hat die bisherigen Maßnahmen zum Schutz von Busfahrern gegen das Coronavirus als gefährliche "Bastellösungen" kritisiert.

Die um viele Busfahrerkabinen gehängten transparenten Folien erschwerten den im Verkehr äußerst wichtigen Blick nach rechts oder machten ihn sogar unmöglich, heißt es im sogenannten "Bus-Report" des Verbandes, aus dem die Zeitung "Welt am Sonntag" zitiert. Es dürfte purer Zufall sein, dass es bislang nicht zu schweren Unfällen gekommen sei.



Viele Nahverkehrsunternehmen hatten vor allem in der Anfangsphase der Pandemie den Bereich der Fahrer provisorisch mit Folien oder Vorhängen abgetrennt. Inzwischen werden in die Linienbusse überwiegend Trennscheiben aus Plexiglas eingebaut.

