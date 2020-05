Die Maskenpflicht im Einzelhandel und in öffentlichen Verkehrsmitteln in Bayern bleibt in Kraft.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof lehnte es ab, die Vorschrift per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen. Der zuständige Senat sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit größeres Gewicht habe als die zeitlich befristete Einschränkung der Freiheitsgrundrechte. Die Anordnung sei durch das Infektionsschutzgesetz gedeckt. Der Kläger hatte geltend gemacht, dass es für die Maskenpflicht keine Ermächtigungsgrundlage gebe, da das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht erforderlich sei, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.