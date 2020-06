Nach Mecklenburg-Vorpommern hat auch Bayern mit Blick auf den Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh ein Beherbergungsverbot erlassen.

Staatskanzleichef Herrmann teilte in München mit, Hotels und Pensionen in Bayern dürften künftig keine Gäste mehr aufnehmen, die aus einem Landkreis einreisten, in dem die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohner liege. Der CSU-Politiker sagte, eine Ausnahme gebe es nur für Personen, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Zuvor waren auf der Insel Usedom 14 Urlauber aufgefordert worden, das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen.