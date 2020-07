Bayern will Flug-, Bahn- und Autoreisende auf das Coronavirus testen.

Ministerpräsident Söder kündigte an, dass nicht nur an den Flughäfen im Freistaat, sondern auch an den Grenzübergängen wichtiger Autobahnen sowie an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg Teststationen eingerichtet werden sollen. Die Untersuchungen auf das Virus sollen zunächst noch freiwillig sein. Söder appellierte aber an den Bund, über das Infektionsschutzgesetz die Rechtsgrundlage für verpflichtende Corona-Tests zu schaffen. Sie müssten so schnell wie möglich kommen, forderte Söder. Der CSU-Politiker sagte, er befürchte "kleine Ischgls" und mache sich große Sorgen wegen der zurückkehrenden Urlauber. Die Menschen zeigten im privaten Rahmen derzeit eine große Sorglosigkeit.



Der FDP-Gesundheitsexperte, Ullmann, sprach sich ebenfalls für verpflichtende Untersuchungen aus. Die Regierung müsse konsequent handeln, um eine zweite Welle des Coronavirus zu verhindern, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Kalayci, sieht eine solche Pflicht kritisch. Im ZDF sagte sie, eine Untersuchung vorzunehmen sei ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre. Immerhin handele es sich nur um Verdachtsfälle. Deshalb sollten die Tests freiwillig bleiben.



Rückkehrer aus dem Auslandsurlaub können sich seit dem Wochenende an mehreren Flughäfen in Deutschland freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Auch am Flughafen Leipzig/Halle ist heute eine Teststation in Betrieb gegangen.