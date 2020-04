Bayern will zehn schwerkranke Covid-19-Patienten aus Paris zur Behandlung aufnehmen.

Das teilte Ministerpräsident Söder mit. Er habe der französischen Botschafterin Unterstützung zugesagt. Europa müsse zusammenstehen. In bayerischen Kliniken werden bereits zehn Menschen aus Italien medizinisch betreut. Auch in anderen Bundesländern werden Erkrankte aus dem Ausland versorgt. Gestern Abend landete auf dem Flughafen Köln eine Maschine mit sechs italienischen Patienten, die auf Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz verteilt wurden.



Frankreich und Italien gehören zu den Ländern in Europa, die vom Coronavirus besonders betroffen sind. In Frankreich gibt es bereits 6.500 Todesfälle, in Italien mehr als 14.600.