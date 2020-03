In Bayern werden wegen der Ausbreitung des Coronavirus Großveranstaltungen untersagt. Man habe sich entschieden, die Empfehlungen des Bundes eins zu eins umzusetzen, sagte Ministerpräsident Söder in München. Deshalb würden bis zum Ende der Osterferien Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern nicht mehr genehmigt. Das betreffe auch den Sport und Kulturveranstaltungen.

Es sei wichtig, nicht zu spät zu reagieren, um eine Situation wie in Italien zu verhindern, betonte Söder. Bei Veranstaltungen mit 500 bis 1.000 Personen empfehle man größte Zurückhaltung. Schulen sollten aber nicht generell geschlossen werden. Auch der öffentliche Verkehr solle nicht beschränkt werden. Für die Wirtschaft seien kurzfristig das Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen wichtig, betonte Söder. Er glaube zudem, dass es am Ende in Konjunkturpaket brauchen werde.

Verbot auch in Schleswig-Holstein

Auch die Regierung von Schleswig-Holstein beschloss ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Erstmals finden Spiele der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer statt, darunter die Begegnungen Mönchengladbach gegen Köln am Mittwoch, Dortmund gegen Schalke am Samstag und Bremen gegen Leverkusen am Montag.



Inzwischen sind in allen Bundesländern Menschen an der Krankheit Covid-19 erkrankt, die durch das eue Virus verursacht wird. Bundesweit gibt es bislang laut RKI mehr als 1.100 Fälle. Zwei Menschen sind bislang an den Folgen der Krankheit gestorben.