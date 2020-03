Bayern hat sein Hilfspaket wegen der Corona-Krise auf 20 Milliarden Euro verdoppelt.

Dies sei nötig, um den Wohlstand für die nächste Generation zu sichern, sagte

Ministerpräsident Söder in München. Das Geld solle der Wirtschaft und der medizinischen Versorgung zugutekommen. Man mache sich riesige Sorgen um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Auch in Brandenburg soll der Rettungsschirm wegen der Krise erhöht werden. Geplant ist eine Verdoppelung der Mittel auf eine Milliarde Euro.



Mehrere Bundesländer unterstützen Italien inzwischen bei der Behandlung von Corona-Erkrankten. Das Leipziger Uniklinikum nahm zwei Patienten auf, weitere Menschen sollen in anderen sächsischen Krankenhäusern untergebracht werden. Nordrhein-Westfalen will in den kommenden Tagen zehn Corona-Patienten aus Italien versorgen. Auch in Bayern sollen einige Patienten behandelt werden.