Bayern spricht sich für eine Testpflicht für Reiserückkehrer von der spanischen Ferieninsel Mallorca aus.

Der Bund müsse überlegen, ob nicht eine verbindliche und deutschlandweit gültige Regelung möglich wäre, sagte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinetts-Sitzung in München. Alles andere wäre aus seiner Sicht "kein gutes Signal". Wie bedenklich die Situation sei, zeige auch die Sorge vor einem zu großen Ansturm von Touristen auf der spanischen Ferieninsel selbst. In seinem Bundesland würden die Flughäfen in jedem Fall mit entsprechenden Testkapazitäten ausgestattet, betonte der CSU-Politiker.



Mit Blick auf Urlaubsreisen an Pfingsten und im Sommer äußerte sich der CSU-Politiker zuversichtlich. Anders als noch in den den Osterferien könne man bis dahin bei den Impfungen einen großen Schritt vorangekommen sein.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.