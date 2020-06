Bayerns Gesundheitsministerin Huml hat den Vorschlag verteidigt, Corona-Tests für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten.

Es sei geplant, dass ab dem 1. Juli jede und jeder in Bayern bei seinem Hausarzt einen Test durchführen lassen könne, sagte Huml im Deutschlandfunk. Hierfür sei eine Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung getroffen worden, damit Ärzte die Tests abrechnen könnten. Die Landesregierung habe für das Vorhaben einen dreistelligen Millionenbetrag eingeplant, erklärte Huml.



In Bayern leben etwa 13 Millionen Menschen, ein Test kostet rund 100 Euro. Rein rechnerisch müsste also mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen, sollte sich jeder testen lassen. Allerdings geht Huml nicht davon aus, dass das passieren wird. Die Staatsministerin rechnet mit etwa einer Million Menschen, die den Test durchführen lassen. Zudem sollen Menschen, die Symptome haben, weiterhin mit Priorität getestet werden, um Infektionsketten nachvollziehen zu können.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte mit Kritik auf Ministerpräsident Söders Alleingang reagiert, in Bayern Corona-Tests für alle anzubieten. Einfach nur viel testen klinge zwar gut, sei aber ohne systematisches Vorgehen nicht zielführend, schrieb der CDU-Politiker auf Twitter. Es wiege in falscher Sicherheit, erhöhe das Risiko falscher positiver Ergebnisse und belaste die vorhandene Testkapazität.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.